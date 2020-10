Zwei Kinder einer Familie, die die Kita in Wachenheim besuchen, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das für den Kreis zuständige Gesundheitsamt mitteilt. Das hat Folgen.Die Kinder gehen in zwei verschiedene Gruppen und waren am Freitag zuletzt in der Einrichtung. Die Infektionen fanden im familiären Umfeld statt, es bestehen laut Gesundheitsamt keine Hinweise auf eine Ansteckung in der Kita.

Gesundheitsamt beantwortet Fragen

Als enge Kontaktpersonen stehen die rund 35 Kinder, die am Donnerstag oder Freitag die gleiche Gruppe wie die positiv getesteten Kinder besucht haben, und vier Erzieher und Erzieherinnen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Die übrigen Kinder und Mitarbeiter hatten keinen direkten Kontakt. Damit kann der Betrieb der Kita für sie regulär weiterlaufen. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden, und zwar per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Stand Dienstag, 16 Uhr, sind im Landkreis Bad Dürkheim seit Montagnachmittag zehn Neuinfektionen hinzugekommen. Der Inzidenzwert der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt bei 35.