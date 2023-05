Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Astrazeneca könnte zu einem Problem in den Impfzentren werden: 20 Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers wurden am Mittwoch und Donnerstag vor Ort in der Salierhalle abgebrochen. Zehn davon konnte selbst der Impfarzt nicht verantworten: Er schickte die über 60-Jährigen wieder nach Hause.

Wie Impfkoordinator Arno Fickus auf Anfrage am Freitag mitteilte, hatte der Arzt aufgrund von Vorerkrankungen von einer Impfung abgeraten. „Der Impfarzt hat das letzte Wort“, so Fickus. Für