Gegen 16 Uhr wurde am Donnerstag der Brand einer Hecke in der Denkmalstraße in Freinsheim gemeldet. Der Grundstückseigentümer hatte kurz vorher mit einem Elektrorasenmäher seinen Rasen gemäht. Als er vom Wohnhaus wieder in den Garten kam, brannte seine Hecke bereits. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Möglicherweise sei der Brand durch einen, von der Rasenmäherklinge und einem Stein, geworfenem Funken verursacht worden. Personen oder Gebäude kamen nicht zu schaden.