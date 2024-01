Im „Trump-Haus“ in Kallstadt ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Um 11.38 Uhr alarmierte der Eigentümer des Gebäudes in der Freinsheimer Straße die Feuerwehr. Er hatte schwarzen Rauch bemerkt, der aus dem Dach quoll. Da der Brandherd nicht direkt zu lokalisieren war, deckte die Feuerwehr das Dach teilweise ab. Dadurch konnten die Wehrleute aus Freinsheim, Herxheim am Berg und Kallstadt die Flammen löschen. Sicherheitshalber habe man auch im Inneren des Hauses Wände und Decken geöffnet, um nach glimmenden Resten zu suchen, teilte Wehrsprecher Bodo Wenngatz mit. Dabei seien die Einsatzkräfte auf stark verkohlte Balken gestoßen. Da die Frage im Raum stand, ob die Statik auf Grund der Brandeinwirkung Schaden genommen hatte, sei ein Experte zurate gezogen worden. Dieser habe aber Entwarnung gegeben.

Rund 20 Einsatzkräfte waren mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Auch die Polizei und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sowie der verursachte Sachschaden stehen noch nicht fest.

Geburtshaus von Friedrich Trump

In dem Haus in der Freinsheimer Straße in Kallstadt, das seit langem nicht mehr im Besitz der Familie Trump ist, wurde der Großvater des ehemaligen US-Präsidenten, Friedrich Trump, im Jahr 1869 geboren. Im Alter von 16 Jahren wanderte er in die USA aus. Er ehelichte 1902 die ehemalige Nachbarstochter Elisabeth Christ und gründete mit ihr in New York eine Familie. 1918 starb er an der Spanischen Grippe.

Insbesondere während Donald Trumps US-Präsidentschaft von 2017 bis 2021 war das Haus ein beliebtes Fotomotiv von Touristen und Journalisten aus aller Welt. Zwischenzeitlich wollte der Besitzer das Haus sogar verkaufen, weil ihm der Medienrummel vor der Tür zu viel geworden war.