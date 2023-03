Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Spitzenspiel der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz steigt am Sonntag (15.30 Uhr) in Freinsheim. Der einheimische FVF, derzeit Vierter, erwartet den Tabellenzweiten VfB Haßloch. Die Freinsheimer haben vier Zähler Rückstand auf den VfB. Ein Sieg, und es geht vielleicht noch was in Richtung Relegation.

Beim Fußball-Stammtisch „Doppelpass“, der am Sonntagmorgen im Fernsehsender „Sport1“ ausgestrahlt wird, muss jeder, der in der Runde sitzt, drei Euro ins Phrasenschwein