„Wir sind der Meinung, dass wir uns dem Landesmodell anschließen sollten“, fasste Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) die Prüfungsergebnisse der Kreisverwaltung zur Bezahlkarte für Asylbewerber zusammen.

Die Verwaltung war vom Kreistag im Februar beauftragt worden, die Einführung einer eigenen Bezahlkarte zu prüfen. Dem Beschluss vorausgegangen war ein Antrag der CDU-Fraktion. Ihlenfeld verwies in der Kreistagssitzung am Dienstag darauf, dass das Land die Einführung einer Bezahlkarte bereits vorbereite. Wenn man sich für das Landesmodell entscheide, spare man sich die Kosten für ein Ausschreibungsverfahren. Die Auszahlung der Hilfsleistungen sei bislang für die Verwaltung eine großer Aufwand, erläuterte Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU). Mit der Karte sei künftig keine persönliche Vorsprache mehr nötig, was eine erhebliche Erleichterung darstelle. Außerdem würden mit der Karte Geldüberweisungen ins Ausland verhindert.

Thomas Weisbrodt (AfD) hätte es begrüßt, wenn der Landkreis „schnellstmöglich“ nach Vorbild des Landkreises Greiz in Thüringen eine eigenes Modell eingeführt hätte.