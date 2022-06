Am Samstagabend hat eine Hochzeitsgesellschaft in Freinsheim die Polizei zu Hilfe gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Vater und sein Sohn, 79 und 53 Jahre alt, die Gäste verbal belästigten. Als die Beamten dem deutlich alkoholisierten Vater-Sohn-Gespann (1,48 Promille und 3,41 Promille) einen Platzverweis für den Bereich und das Umfeld der Hochzeitsfeier aussprachen, kündigten beide Männer an, dieser Aufforderung nicht nachkommen zu wollen. Unbekümmert vom Erscheinen der Polizei bedrohte der 79-jährige einen der Beamten und sein Sohn beleidigte zwei der Hochzeitsgäste. Um den Platzverweis durchzusetzen, fesselten die Polizisten die zwei Störenfriede und nahmen sie über Nacht in Gewahrsam. Doch die Täter blieben uneinsichtig. Während der Fahrt zur Dienststelle äußerte sich der 53-Jährige abfällig über die polizeilichen Maßnahmen und die eingesetzten Beamten.