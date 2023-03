Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Jahr hat der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises einen Gewinn von 2,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch in den vergangenen Jahren waren die Bilanzen gut. Für die Mehrheit des Werkausschusses sind dies notwendige Rücklagen für die Zukunft. Für eine Gebührensenkung plädierte die FDP.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises hat in den Vorjahren 3,2 Millionen Euro an Gewinnen erzielt, in diesem Jahr kommen laut AWB-Leiter Klaus Pabst noch einmal 2,8 Millionen