Der Bauermarkt am Sonntag, 2. Oktober, in Bad Dürkheim hat Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Einzelne Bereiche werden demnach für den Verkehr voll gesperrt: Stadtplatz, Leininger Straße, Römerstraße und die Weinstraße Süd in Höhe der Hausnummern 1 bis 12. Verkehrsteilnehmer werden umgeleitet: Aus Fahrtrichtung Wachenheim kommend erfolgt die Umleitung über die Hans-Koller-Straße und Gaustraße. Von der Kaiserslauterer Straße/Eichstraße aus kommen wird der Verkehr über die Gaustraße, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd und die Philipp-Fauth-Straße umgeleitet. Von der Mannheimer Straße kommend erfolgt die Umleitung über die Philipp-Fauth-Straße, Weinstraße Süd, Hans-Koller-Straße und Gaustraße