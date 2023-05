Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik des Frühbarock – also entstanden vor Johann Sebastian Bach – ist alles andere als museal, zumindest nicht, wenn sich das Schwanenberg-Duo ihrer annimmt. Robert Selinger an der Orgel und Amy Shen mit ihrer Barockvioline zeigten in einem eindrucksvollen Konzert am Sonntag in der Protestantischen Kirche in Weisenheim am Berg, wie gut diese Musik – immerhin vor rund 400 Jahren in Noten gegossen – auch heute noch die Ohren und Seelen zu erreichen vermag.

Das Konzert war sozusagen das „Geburtstagsgeschenk“ zum 30-jährigen Bestehen der Rémy-Mahler-Orgel der Kirche. Zwar erst 1992 von der renommierten Orgelbauwerkstatt in