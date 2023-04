Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die geplante Trassenführung für eine neue B 271 wird von der Mehrheit im Ortsgemeinderat Herxheim am Berg abgelehnt. Die Befürworter der Ostvariante haben zuletzt deutlich gemacht, dass sie weiter in Opposition zu der seit 2015 im Bundesverkehrswegeplan aufgenommenen Westvariante stehen. Nun muss ein Mittler her.

Der Herxheimer Ortsbürgermeister Georg Welker (IG Herxheim) hatte vor der Corona-Pause bereits klargemacht, dass er und seine Fraktion die Ostvariante als nicht mehr realistisch einschätzen.