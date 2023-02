Wegen eines piepsenden Brandmelders sind Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 13 Uhr in den Almenweg in Weisenheim am Sand ausgerückt. Vor Ort stellte sich heraus, dass einer 57-jährigen Bewohnerin das Essen angebrannt war. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch entstand kein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung.