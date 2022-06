Freinsheim. Am Pfingstwochenende ist in Freinsheim wieder Altstadtfest. Geboten wird in den offenen Höfen und auf historischen Plätzen viel Musik.

Das etwas beschaulichere Fest sei genau richtig, um langsam wieder ins Feiern hineinzukommen, findet der Vorsitzende von Freinsheim Touristik, Jochen Weisbrod. Jedoch habe man beim gut besuchten Blütenfest Ende März bereits Erfahrung gesammelt. „Mittlerweile haben schon einige Feste in der Region stattgefunden, die Leute haben sich schon wieder ans Feiern gewöhnen können“, so Weisbrod.

Natürlich sei ein bisschen „Bammel“ dabei, wenn in Pandemiezeiten solch ein Fest durchgezogen werde. Er betont aber, dass im Vergleich zum Stadtmauerfest im Juli die Besucherzahlen beim Altstadtfest doch ein wenig niedriger seien. Im Vorfeld habe es eine Risikobewertung gegeben, man müsse auch daran denken, dass so manche Existenz an diesen Veranstaltungen hänge.

Viel Musik

In Freinsheim möchten die Gastronomen und Winzer ihre Gäste in der historischen Altstadt wieder verwöhnen, in den teilnehmenden Höfen wird viel musikalische Unterhaltung geboten. Die Auswahl der Bands organisiert dabei jeder Hof für sich. Der Freitag startet mit Coverrock von „The Cat Pac“ im Retzerpark, „Cadillac“ lassen den Sound der Sixties im Saarhof aufleben und „Glanzblick & Friends“ präsentieren Acoustic Pop in der Weinstube Weinreich.

Weinprinzessin Nathalie Krauß wird am Freitag um 19 Uhr auf dem Marktplatz das Altstadtfest eröffnen. Zum Veranstaltungsbereich gehört auch der Platz An der Bach, das Hotel Altstadthof und die Lounge 0815 Extrem Gut. Neu dabei ist das Heimatlichter Forum in der Südlichen Ringstraße.

Altstadt ist gesperrt

Die Altstadt ist während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt, motorisierte Besucher werden gebeten, auf die ausgewiesenen Parkplätze auszuweichen.

Noch Fragen?

Öffnungszeiten: Die Stände sind geöffnet am Freitag von 18 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 11.30 Uhr bis 24 Uhr und am Montag von 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr.

Am Sonntag lädt der Einzelhandel der Altstadt von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein.