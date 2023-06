Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ali Güngörmüs ist am Sonntag einer von mehreren prominenten Köchen des ausverkauften Löwenfestivals im Kallstadter Weingut am Nil. Mit Alexander Sperk hat der 46-Jährige darüber gesprochen, wie ihn seine Herkunft prägt und was er bei der Tanzshow Let’s Dance gelernt hat.

Herr Güngörmüs, Sie waren ja kürzlich bei Let’s Dance im TV zu sehen. Wie wars?

Schön und aufregend. Ich habe den Aufwand vielleicht