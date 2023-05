Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Satz drückt alles aus, was bei der After Work Party des Vereins Musik und Kultur (MuK) am Freitagabend in Weisenheim am Sand gefehlt hat: „Im Adler hätte sich bei der Band die Decke gehoben“, so ein Besucher der Open-Air-Veranstaltung am Ludwigshain. Wahre Worte über ein pandemiebedingtes Stimmungsdilemma.

Wo schwitzige Club-Atmosphäre gefragt war, saß man in Deckchen gehüllt auf Stühlen, auf Abstand bedacht. Wo in der Kulturkneipe „Adler“ die Musiker ganz nah am