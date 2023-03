51 Schülerinnen und Schüler haben die IGS Deidesheim-Wachenheim nach der 13. Klasse verlassen – 49 mit der allgemeinen Hochschulreife, zwei Schülerinnen mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife. Eine Schülerin wird die Klasse wiederholen.

Vier junge Menschen hatten laut IGS einen Einser-Schnitt: Karolina Kuntz, Karolina Haber, Fabian Hasieber und Ann-Kathrin Scheller. 29 Schüler haben nach Angaben der Schule einen Zweier-Schnitt erreicht und 16 einen Schnitt mit einer 3 vor dem Komma. Der Jahrgangsschnitt liegt in diesem Jahr bei 2,68. Der neue Schulleiter, Steffen Wagner, richtete ein Grußwort an die Abiturienten.

Die Abiturienten

Bad Dürkheim: Lewis Bedford, Loris Bergner, Étienne Bornhäuser, Skaiste Budginaite, Fabian Hasieber, Quentin Jütz, Karolina Kuntz, Sakina Mansouri, Ela Maric, Amelie Mindl, Benjamin Peuntner, Jannik Schultz, Simon Schwerdt, Nicolas Stoll, Nele Wieandt.

Deidesheim: Anna Eichberger, Paul Klug, Jonas Knoll, Torben Seiter.

Erpolzheim: Lukas Prahn, Oliver Hettich