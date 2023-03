Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus der geplanten Abfahrtsstrecke für Mountainbiker am Bismarckturm wird wohl nichts. Die Gemeinde Kallstadt hat den Plänen eine Absage erteilt. Doch in eine andere Frage kommt jetzt wieder Bewegung.

Um abfahrtsorientierten Mountainbikern ein Angebot zu machen, sollte eine 1,2 Kilometer lange Strecke vom Bismarckturm in Richtung Schlagbaum an der Weilach legalisiert werden. Dazu hatte es in den vergangenen