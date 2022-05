Am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr haben Unbekannte nach Angaben der Polizei vom Dienstag in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einen Elektrorollstuhl beschädigt. Die Täter verbogen dabei den Lenker des Rollstuhls. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Der Rollstuhl war ordnungsgemäß vor der Hauseingangstür abgestellt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.