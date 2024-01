Um 6.50 Uhr hat am Samstag laut Polizei der 23-jährige Fahrer eines blauen Opels an der Ampelkreuzung in Herxheim am Berg von der Weinstraße (B271) kommend nach links in die Hauptstraße abbiegen wollen. Dazu bremste er ab, rutschte aber auf der schneeweißen Fahrbahn in einen entgegenkommenden grauen Opel, der die Weinstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro.