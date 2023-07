Ein Besuch auf Burg Trifels bei Annweiler lohnt am bevorstehenden Wochenende doppelt, insbesondere für Familien, für Kinder. Denn Burgerlebnistage sollen mit einem Zusatzprogramm das Mittelalter für die kleinen und großen Besucher mit Vorführungen, Mitmachangeboten und Musik aus der Zeit der Minnesänger erlebbar machen.

Das soll kein großes Burgfest sein, verbindet aber den Besuch der Reichsburg mit einigen Attraktionen. So wird etwa der Kinderschmied Esse und Amboss aufbauen. Kinder und Erwachsene lädt er dazu ein, ihm beim Schmieden und Bearbeiten des Metalls zu helfen. „Ein aufregendes, aber ungefährliches Abenteuer, bei dem die Sicherheit an erster Stelle steht“, so die federführende Kulturpädagogik der Direktion Burgen Schlösser Altertümer, die zur Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz gehört, zu dem Angebot am Samstag und Sonntag. Auch können feine Lederarmbänder und Anhänger unter der fachkundigen Anleitung einer Ledermeisterin hergestellt und anschließend mit Buchstaben und Mustern individuell geprägt werden.

Workshops und Minnesang

Neben dem Kinderschmied und der Ledermeisterin kündigen die Veranstalter einen Seifen-Workshop der Kulturpädagogik an, bei dem alle Besucherinnen und Besucher mit Düften und Farben ihre eigene Seife kreieren und mit nach Hause nehmen können. Für den Getränkeausschank in der Trifelsschenke sorgt an beiden Tagen der Trifelsverein.

Gesorgt ist zudem für das passende musikalische Flair. Jeweils zwischen 13 und 16 Uhr zaubert das Duo Wormez die authentische Klang-Atmosphäre und unterhält mit Dudelsack-Musik, Minnesang, lustigen Trinkliedern, Tanzliedern, Renaissance-Stücken und Liedern zum Feiern und Mitsingen. Stephanie Salm und Marco Frenzel, die mit ihrem großen Repertoire ihr Programm spontan dem Publikum und den Gegebenheiten vor Ort anpassen können, werden als „Walking Act“ stets den Schauplatz wechseln und Sets von etwa 20 Minuten Dauer spielen, wie bei Stephanie Salm zu erfahren war. Das Duo gibt es seit 2010 und hat seither gut 400 Auftritte absolviert.

Barde als Führer

Am Sonntag bietet zudem Ralf Emanuel als Heinrich vom großen Thale seine Minnesänger-Führung an. Er nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die Welt der mittelalterlichen Dichtung und Sangeskunst (14 Uhr, bei Interesse oder Bedarf weitere Führungen zwischen 11 und 15 Uhr).

Info

Burgerlebnistage auf Burg Trifels, Annweiler; Sa/So 22./23.7., 10-17 Uhr; alle Programmpunkte im Burgeintritt enthalten