Ein Schild neben einer schattigen Bank am Elmsteiner Kuckucksbahnhof lässt neugierig aufmerken: Die „Station 0“ macht auf einen spannenden Ausflug auf den Spuren des „Felsenkönigs“ aufmerksam.

Mittels eines QR-Codes kann der Ausflügler sich auch gleich hier über die weiteren Stationen informieren, die auf einem gemütlichen, kaum zwei Kilometer langen Weg durch den Ortskern und entlang des Speyerbachs zur Triftanlage Alte Schmelz führen. Unterwegs ist Elmsteiner Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erleben.

Historisch belegte Figuren

Die Ausflügler folgen der historisch belegten Figur des Johannes König, der via Audioguide zu den örtlichen Gegebenheiten passende Geschichten erzählt. Wie die Tourist-Info Elmstein informiert, war Johannes König ein österreichischer Soldat, der als Kriegsgefangener Napoleons nach Paris laufen musste, aber bei Kaiserslautern in den Pfälzerwald flüchtete. Die in den Erzählungen des „Felsenkönigs“ vorkommenden Personen seien ebenfalls geschichtlich nachgewiesen.

Viele Infotafeln mit Ruhebank kombiniert

Am Wegrand zu sehende Phänomene sind so im historischen wie räumlichen Kontext und zugleich lebendig erörtert. Die Tafeln funktionieren aber auch ohne den Audioguide – von der Kanalisierung des einst zur Holztrift genutzten Bachs über Mühlengeschichte bis hin zur Waldökologie reicht die Bandbreite der Themen, die darauf grafisch aufwendig beschrieben sind. Prima Idee: Viele Stationen sind mit einer Ruhebank kombiniert, so dass sich die Geschichten um die Dorfgeschichte unter dem Motto „Wald.Holz.Stolz“ wunderbar mit einer kleinen Pause oder Vesper verbinden lassen.

Am Speyerbach entlang

Zunächst geht es vorbei an Sehenswürdigkeiten im Ortskern, darunter das Museum Samenklenge, das für an der Geschichte der Forstwirtschaft Interessierte einen Besuch lohnt. Dann führt der Spaziergang am Speyerbach entlang über einen Wiesenweg und schmale Waldpfade. Wer möchte, kann den kleinen Umweg über den Aussichtsfelsen nehmen, was ein Fotomotiv mehr auf der abwechslungsreichen Tour eröffnet.

Endstation am Wanderparkplatz

Endstation ist der Wanderparkplatz Alte Schmelz außerhalb Elmsteins (bei der Abzweigung der Landstraße nach Johanniskreuz zur L 504 Richtung Waldleiningen). Hier schließt sich für alle, die mehr wissen wollen, der Trifterlebnisweg mit drei alternativen Runden zwischen zwei und 11,5 Kilometern an.

Wegweiser

Besucherinformation „Flößerei und Trift“, Bahnhofstraße 60, 67471 Elmstein, Telefon: 06328 234, E-Mail: touristinfo@vg-lambrecht.de,

Internet: www.vg-lambrecht.de, www.zentrum-pfaelzerwald.de

Tipp: Die Felsenkönig-Tour ist auch als Audioguide fürs Smartphone für Apple und Android verfügbar. QR-Codes finden sich auf dem Flyer und allen Infotafeln.