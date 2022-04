Zwölf Winzer öffnen in Rhodt unter Rietburg ihre Keller und laden zum Verkosten ein. Auch Kunst und Kunsthandwerk sind zu bestaunen. Nach zwei Jahren Pause lockt das Rhodter Weintestival & Kunstfestival wieder Weinfreunde in die Südpfalz.

Freunde des gepflegten Rebensaftes stehen längst in den Startlöchern, sehnen die „normalen Zeiten“ herbei, in denen man unbeschwert und regelfrei gemeinsam mit Freunden oder Familie einen guten Tropfen probieren kann. Und ja, es gibt sie, die ersten Weinfeste und genussreichen Veranstaltungen, die vor einiger Zeit noch online angeboten wurden und jetzt wieder live erlebt werden dürfen. So wie das Weintestival & Kunstfestival in Rhodt unter Rietburg, bei dem man am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, nach zweijähriger Abstinenz in den zwölf teilnehmenden Weingütern kosten darf, was die Keller zu bieten haben.

Kulinarische Köstlichkeiten inklusive

Neben Riesling, Burgunder und Co. locken kulinarische Köstlichkeiten wie zum Beispiel Flammkuchen oder „Ondis Feuerlachs“, es gibt Pfälzer Kleinigkeiten und weitere Appetithäppchen. Die Kunst kommt ebenfalls nicht zu kurz. So sind beispielsweise Acrylmalerei und Sandsteinskulpturen in den teilnehmenden Betrieben ausgestellt, Modeschmuck, Tücher und Schals werden ebenfalls präsentiert. Besucher dürfen sich auf einen schönen Spaziergang durch die malerischen Gassen freuen.

Diese Weingüter machen mit

Weingut Anlag-Nichterlein, Weingut Fader, Weingut Gries, Weingut Christian Heußler, Weingut Jürgen Heußler, Weingut Krieger, Weingut Krieger – Im Rosengarten, Vinothek Rietburg, Weingut Stefan Meyer, Weingut Seelos, Weingut Seitz-Schreiner, Weingut Felix Waldkirch

Weintestival & Kunstfestival in Rhodt unter Rietburg, Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, jeweils 11-18 Uhr, Tages-Ticket: 15 Euro, Wochenend-Ticket: 25 Euro, kein Vorverkauf, Karten gibt es in den teilnehmenden Weingütern, Info: 06323 980079, www.rhodt.de