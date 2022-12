Der gebürtige Pfälzer errang als Schüler und Freund von Henri Matisse bald selbst internationales Renommee. Hans Purrmanns Werke stehen im Blickpunkt einer Schau in Kaiserslautern, die mit einer Lesung aus seiner Korrespondenz beginnt.

1880 in Speyer geboren, zog es Hans Purrmann hinaus in die weite Welt: München, Paris, Berlin, Langenargen, Florenz und Montagnola bildeten die Lebensstationen des „Pfälzer Fauvisten“. Dass Maler Hans Purrmann aus der Ferne trotzdem „mit der Pfalz verbunden“ blieb, beweist der nun erstmals publizierte Briefwechsel des Malers mit Willibald Gänger, einem der aktivsten Kulturförderer in der Pfalz nach 1945. Eine Lesung aus dieser Briefedition – mit Rainer Furch und Madeleine Giese – eröffnet am Di 6.12. um 19 Uhr eine Kabinettausstellung des Museums Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Neben Purrmann-Werken wie der „Bodenseelandschaft mit badenden Jungen“ (1922) versammelt die Schau auch Werke von Rolf Müller-Landau, Emy Roeder und Werner vom Scheidt. Bis 5.3., Di 11-20 Uhr, Mi-So 10-17 Uhr, Info: 0631 3647201, www.mpk.de.