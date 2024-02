Seit 1998 steht der 49-Jährige, der im Odenwald aufgewachsen ist, auf der Bühne – mit Erfolg. Humor ist für ihn die wichtigste Tugend der Demokratie. In Komik, Witz und Esprit sieht er die schillerndsten Mittel ihrer Wehrhaftigkeit: Philipp Weber.

Unter diesen Vorzeichen lädt der vielfache Kleinkunstpreisträger unter anderem nach Böhl-Iggelheim ein zu einer „aufregenden Expedition durch die Fauna und Flora des Staatswesens“. Vielsagender Titel: „Power to the Popel“.

Philipp Webers Programm ist also darauf ausgelegt, durch maximale Heiterkeit der Einübung demokratischer Tugenden zuzuarbeiten. Denn „wer sein Denken und Handeln mit der nötigen Ironie belächeln kann, wird nicht das Opfer der eigenen Engstirnigkeit. So lachen wahre Demokratinnen und Demokraten vorrangig über eins: sich selbst. Lachen Sie also mit und schützen Sie die Demokratie“, so Webers Aufruf an sein Publikum auf seiner Homepage.

Philipp Weber: „Power to the Popel“ – Sa 2.3., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus, Karten: www.unterhaus-mainz.de; Sa 16.3., 20 Uhr, Böhl-Iggelheim, VfB-Halle Iggelheim, Karten: 06324 818176, dorfart.info; Fr 3.5., 20 Uhr, Mannheim, Klapsmühl’ am Rathaus, Karten: 0621 22488, eventim.de