Fahrgeschäfte, Musik und gleich zwei Feuerwerke machen das Pfalzfest im Ebertpark in Ludwigshafen zu einem Ausflugsziel nicht nur für Familien. Fürs Pfalzgefühl sorgen Die anonyme Giddarischde gleich am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr.

„Noch immer sehr glücklich über die Publikumsresonanz zur Premiere des Pfalzfestes kommen wir gerne zurück auf diesen wunderbaren Festplatz“, ist der Wormser Schausteller Andreas Göbel begeistert und kündigt für dieses Jahr gleich weitere Fahrattraktionen für das Pfalzfest an, das nun vom 16. bis zum 25. Juni auf dem Festplatz im Ebertpark stattfindet.

Die Besucher erwartet ein sattes Angebot an turbulenten Fahrgeschäften, Livemusik und DJs und gleich zwei Feuerwerke (16./23.6., 22.30 Uhr).

Neu dabei sind die Großfahrgeschäfte Hip-Hop-Fly und Top-Spin, eine Geisterbahn, Bayernwippe, Villa Wahnsinn, der rasante Polyp und der Break Dancer. Weitaus höher, aber entspannter dreht sich das Riesenrad mit Rundumblick in die Umgebung. Das Bier- und Weindorf geht in diesem Jahr auf Partykurs. Fürs Pfalzfeeling sorgen dort Die anonyme Giddarischde gleich am Eröffnungsabend (Freitag, 16.6.) um 19 Uhr nach dem offiziellen Fassanstich (18 Uhr, Riesenrad).

Montag bis Mittwoch steht die Familie im Fokus mit ermäßigten Preisen und Kinderprogramm.

Info

Pfalzfest vor der Eberthalle Ludwigshafen, 16.-25.6., Eröffnung: Fr 16.6., 18 Uhr am Riesenrad, geöffnet Mo-Do 14-22 Uhr; Fr, Sa 14-24 Uhr; So 13-22 Uhr; Anreise: Straßenbahnlinie 10 bis Ebertpark. Info: lukom.com