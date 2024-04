Mädels, Meer und Männergeschichten: Die Themen im neuen Roman der Pfälzer Autorin Heike Abidi, die mit ihrer Kollegin Ursi Breidenbach zusammengearbeitet hat, sind nicht neu. Der Roman ist trotzdem überaus lesenswert.

Judith und Eva, Freundinnen seit Kindertagen, zelebrieren einmal im Jahr ein Wochenende zu zweit. Diesmal hat Eva einen Urlaub im Ferienhaus eines Freundes an der niederländischen Küste organisiert. Während Judith, die sich einen Städtetrip nach London erhofft hatte, wider Erwarten Gefallen an der Dünenlandschaft findet, quält Eva ein Geheimnis um Judiths Mann Frank – und die Sehnsucht nach Hausbesitzer Timo ...

Frust und Lust in Liebesdingen und eine Mädelsfreundschaft, die manches aushält: Es sind die typischen Frauenthemen, die Heike Abidi, erfolgreiche Autorin aus Otterbach, und ihre Kollegin Ursi Breidenbach im Roman „Freundinnen bleiben wir immer“ aufgegriffen haben. Das ist ihnen aber so modern, unterhaltsam und mit flotter Feder gelungen, dass man das Buch von Beginn an kaum mehr aus der Hand legen mag.

Mit flotter Feder geschrieben

Und so macht es nicht etwa ein besonders originelles Thema lesenswert, sondern die gelungene Umsetzung: Heike Abidi schreibt die Geschichte aus Sicht von Judith, während Ursi Breidenbach Evas Perspektive einnimmt. Nach und nach offenbaren sich anhand ihrer Gedanken und Gefühle – eingebettet in Reiseerlebnisse – zwei Lebensentwürfe und zwei Charaktere, die so unterschiedlich wie eng miteinander verbunden sind. Der stete Wechsel des Blickwinkels und der Szenerie, wenn die Frauen getrennt unterwegs sind, sorgt für Abwechslung, dass sich die Facetten ihrer Freundschaft und ihre jeweiligen Liebesgeschichten wie Puzzleteile fügen, für den dramaturgischen Spannungsbogen.

Als leichte Sommerlektüre unbedingt zu empfehlen!

Heike Abidi/Ursi Breidenbach: „Freundinnen bleiben wir immer“, Penguin 2024, Taschenbuch, 12 Euro