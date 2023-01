Erlesene Musik zum Wohl notleidender Kinder lässt der Rotary Club Speyer am 14. Januar in der Dreifaltigkeitskirche Speyer erklingen. Das weltbekannte Fauré-Quartett kommt, um Spenden für Straßen- und Waisenkinder in Äthiopien zu generieren.

Das Ensemble, beglaubigt von Preisen wie dem Echo Klassik oder dem Preis der Schallplattenkritik, hat Perlen der Kammermusik im Gepäck.

Mahlers klangvolles „Klavierquartett a-Moll“

Das „Klavierquartett a-Moll“ von Gustav Mahler (1860-1911) eröffnet das Programm. Ein ungewöhnliches Werk. Zum einen ist es die Schöpfung eines gerade mal 16-Jährigen, zum anderen existiert davon nur noch ein Satz, der Rest ist wie vieles aus dem Frühwerk Mahlers verschollen. Ein magisch klangvolles Stück, dessen Eingangsmotiv wie ein verhaltenes Seufzen anmutet und in eine einnehmende Traurigkeit hineinführt, die, immer wieder unterbrochen vom Aufleuchten heiterer, tänzerischer Momente, das Stück trägt.

Bedeutende Werke von Mozart und Brahms

Ergänzt wird das Konzertprogramm durch zwei Werke, die maßgebliche Bedeutung für die Gattung Klavierquartett erlangten und gewissermaßen zum Kanon dieser Besetzung gehören. Zum einen wird das „Klavierquartett Es-Dur, KV 493“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) gespielt, eines von zwei richtungweisenden Werken des Salzburgers für die Besetzung. Vom Musikverleger Hoffmeister eigentlich bestellt für arrivierte Hausmusik, konzipierte Mozart das Klavierquartett als Gattung völlig neu und mit so hohem technischen Anspruch, dass Hoffmeister von seinem Auftrag zurücktrat. „Leider nicht von mir“, notierte Arnold Schönberg zum Hauptthema des ersten Satzes von Johannes Brahms’ (1833-1897) „Klavierquartett Nr. 1, op. 25“, das vor allem durch den volkstümlichen Finalsatz „Rondo alla Zingarese, Presto“ bekannt geworden ist und nun das Konzertprogramm abrundet.

Es handelt sich bereits um das 24. Benefizkonzert der Speyerer Rotarier. 350.000 Euro an Spenden für gemeinnützige Zwecke seien durch diese Konzerte bislang zusammengekommen.

Galakonzert des Rotary Clubs: Fauré-Quartett – Sa 14.1., 19 Uhr, Speyer, Dreifaltigkeitskirche, Karten: 06232 142392 und 72018