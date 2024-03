„Michael Schulte in Bestform“, versprechen die Veranstalter unter anderem für die anstehende Tour. Der erfolgreiche Singer-Songwriter bekommt jede Menge Vorschusslorbeeren. Nach Kirchheimbolanden kommt er mit Nico Santos.

Er ist knapp 34 Jahre alt – und reflektiert gerade auf seinem Album „Remember Me“ existenzielle Themen. „Ich denke, früher oder später stellt sich jeder einmal die Frage, was man im Leben erreicht hat und was man irgendwann hinterlässt“, sagt Michael Schulte.

Der sympathische Sänger aus Eckernförde blickt aber auch schon auf ein bewegtes Leben zurück. Als ihm 2018 die gefühlvolle Ballade „You Let Me Walk Alone“ und ein sensationeller vierter Platz beim Eurovision Song Contest den internationalen Durchbruch bescherten, war er gerade im Begriff, Vater zu werden. Das Lied wiederum hatte er seinem Jahre bereits zuvor verstorbenen Vater gewidmet.

Stattliche Erfolgsbilanz für Michael Schulte

Mit dem sehr persönlichen Song aus eigener Feder blieb der Künstler, der mit Covers gestartet war, kein One-Hit-Wonder: Weit über eine Milliarde Streams verbucht seine Erfolgsbilanz seither. Acht Single-Auskopplungen in Folge erreichten die Top 10 der deutschen Radiocharts, darunter allein fünf aus seinem aktuellen siebten Werk.

„Remember Me“ lotet nicht nur die melancholischen Seiten der Seele aus wie die Pop-Ballade „Stay“. Der inzwischen zweifache Vater, der bei seiner Familie den „Rückzugsort zum Krafttanken“ findet, schlägt auch ganz andere, kraftvolle Töne an, etwa mit dem 80er-inspirierten Pop-Ohrwurm „With You“. Tanzbar und mitreißend fallen „Waterfall“ und „Better Me“ aus, Ergebnisse einer spannenden Zusammenarbeit mit dem DJ und Electro-Producer R3HAB, die Schulte fortsetzen möchte, wie er sagt: „Ich liebe es, zu Dance-Beats zu singen.“ Diese „Reise mit R3HAB“ weiterzugehen, fühle sich gut an.

„Michael Schulte in Bestform“

Entsprechend blumig fallen die Vorschusslorbeeren für seine anstehende Headliner-Tour aus: Mit „Remember Me“ habe Schulte „die wahrscheinlich abwechslungsreichste und vielschichtigste Platte seiner Karriere vorgelegt“, heißt es. Live dürfe man sich auf „Michael Schulte in Bestform“ freuen. Und zudem auf interessante Gäste wie Gregor Hägele oder Tim Baldus. In die Festarena in Kirchheimbolanden kommen mit Schulte und Nico Santos sogar gleich zwei Headliner.

Michael Schulte: „Remember Me“-Tour mit Tourstopps in der Pfalz und Umgebung – So 14.4., 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle; Sa 27.4., 19 Uhr, Frankfurt, Zoom; So 28.4., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; mit Nico Santos – Sa 24.8., 20 Uhr, Festarena Kirchheimbolanden, Herrngarten/Messeplatz (10 % Rabatt mit RHEINPFALZ-CARD). Karten: reservix.de