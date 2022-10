Ein bisschen wie damals mit der Klampfe am Lagerfeuer: So sollen die Unplugged-Konzerte der aktuellen Tour von Jan Josef Liefers und seiner Band Radio Doria sich gestalten. Eines davon erlebt das Publikum in der Reihe „Euroclassic“ in Zweibrücken.

Als Schauspieler und eloquenter Plauderer ist Jan Josef Liefers vielen in der Rolle des Rechtsmediziners Professor Boerne an der Seite von Kommissar Thiel im Münsteraner „Tatort“ bekannt. Sein zweites künstlerisches Standbein ist aber, seit er denken kann, die Musik. Seit über zwanzig Jahren gibt es die Band Radio Doria schon. Radio Doria, das sind fünf Musiker, die eng befreundet sind und sich blind verstehen. Der Sound klingt stets vertraut und trotzdem immer wieder überraschend. Zu erleben sind sie nun auch in der Region, im Rahmen des grenzüberschreitenden Festivals „Euroclassic“ in Zweibrücken.

Neu arrangierte Klassiker und neue Titel

Bereits 2015 hat Liefers hier sein Gesangstalent unter Beweis gestellt. In diesem Jahr präsentiert er mit seinen Jungs das Programm „Nah“. Sie setzen auf Lagerfeuer-Feeling und spielen Konzerte im akustischen Gewand. Neben neuen Arrangements, die die Highlights aus vergangenen Studioalben neu interpretieren, werden erstmals auch neue Titel präsentiert, die eigens für kleinere Konzertabende komponiert wurden.

Für Jan Josef Liefers & Radio Doria ist die Rückkehr auf rein akustische Klänge in der Tat eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln: Dem Vernehmen nach hatte er als eher schüchterner Jugendlicher eigentlich nur angefangen Gitarre zu spielen, um am Lagerfeuer Eindruck bei den Mädels schinden zu können. „Weniger ist mehr“, ist das Motto der Tour, und irgendwie passt das ja auch sehr gut in diese Zeit.

Jan Josef Liefers & Radio Doria: „Weniger ist mehr“ – So 23.10., 18 Uhr, Festhalle Zweibrücken; Karten: ticket-regional, Tel. 0651 9790777