Schmetterlinge faszinieren uns. Meist sind sie stark an ihr Ökosystem angepasst, was fatale Folgen haben kann. Michael Ochse, Vorsitzender des naturforschenden Vereins Pollichia und Pfälzer Schmetterlingsexperte, erklärt im Interview, warum.

Alle reden vom Insektensterben. Wie geht es den Schmetterlingen?