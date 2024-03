Rennsportfans können im Mai bei den Hockenheim Historic wieder in Nostalgie schwelgen: Historische Tourenwagen und Boliden gehen nach dem Vorbild historischer Rennserien auf dem Hockenheimring in verschiedenen Wettbewerben an den Start.

Rennwagen gibt es in allen Spielarten und Ausführungen zu bewundern – vom Maserati 6 CM des Baujahrs 1938 aus dem bunten Reigen des Raceclubs Germany über diverse Sportwagen und GT-Fahrzeuge bis hin zu den Drei-Liter-Formel-1-Boliden früherer Jahrzehnte. Als einer der Höhepunkte im Motodrom gilt so auch das Jim Clark Revival. Hintergrund: Die Hockenheim Historic findet jährlich zu Ehren des und im Gedenken an den schottischen Formel-1-Weltmeisters Jim Clark statt, welcher am 7. April 1968 im ersten Lauf um den Martini Gold Cup auf dem Hockenheimring tödlich verunglückte.

Auch Deutsche Rennsport-Meisterschaft lebt auf

Aber auch die anderen Rennserien, darunter etwa die Deutsche Rennsport-Meisterschaft (DRM), locken zahlreiche Fans. Von 1972 bis 1985 galt die DRM den Veranstaltern zufolge als wichtigste in Deutschland. Nachfolgeserie ist die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Außerdem sind bei den Hockenheim Historic noch die Tourenwagen Serie „Goldene Ära“, der Lotus Cup Europe und die Historische Formel Vau Europa zu erleben.

Traditionell locke die Retro-Rennveranstaltung im Frühjahr stets rund 500 Starter und mehr als 30.000 Fans, so die Veranstalter. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie mit mehr als 35.000 Zuschauern einen neuen Rekord. Der Ticketverkauf läuft, und das Programmheft, das als Sammlerobjekt begehrt ist, kann ebenfalls online bestellt werden.

„ADAC Hockenheim Historic – Das Jim Clark Revival“: 3.-5.5., Infos: hockenheim-historic.de, Ticket-Hotline: 06205 950222