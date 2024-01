Schwing dich zurück in die Swinging Sixties mit „Help! A Beatles Tribute“, einer mitreißenden Hommage an die britische Rockband. Musikprojekt von Ernie Mendillo lässt das Gefühl aufkommen John, Paul, George und Ringo live zu erleben.

Psychedelische Farben, Vintage-Charme und die Liebe zum Detail für jede noch so kleine Einzelheit aus den 60er Jahren von den Mikrofonen bis zum typischen Outfit machen den Konzertabend so authentisch. Die Musiker der Tributeband bringen nicht nur die legendären Hits der Beatles in Perfektion auf die Bühne, sondern lassen das Gefühl aufkommen John, Paul, George und Ringo live zu erleben.

Initiiert hat die Show Bassist und Sänger Ernie Mendillo, einer der Mitbegründer der New Yorker Band The Brandos, die schon in den 80er Jahren mit dem Album „Honor among Thieves“ beachtliche Erfolge in den USA feierten.

Die „Help!“ Show bringt rund 40 Songs aus allen Schaffensperioden der Beatles auf die Bühne und ist nicht einfach nur ein Konzert sondern eine elektrisierende Zeitreise in die Beatlemania. Die Jungs aus Slowenien, wo Mendillo inzwischen lebt, haben in ihren Shows schon bewiesen, dass sie das Publikum von den Sitzen reißen können. Sie werden als das „vielleicht authentischste“ Tribute der Fab Four gehandelt.

»Help! A Beatles Tribute« – Fr 16.2., 20 Uhr, Neustadt, Saalbau, Karten: reservix.de rheinpfalz.de/ticket