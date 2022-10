Buntes Spektakel zum Deutschen Weinlesefest: Am Sonntag, 9.10, ab 13.30 Uhr zieht Deutschlands größter Winzerfestumzug von dem Startpunkt an der Von-der Tann-Straße endlich wieder durch die Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße.

Nach zwei Jahren Pause werden es sich die Neustadter selbst und die zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Deutschen Weinlesefestes nicht nehmen lassen, die Prunkwagen der frisch gekrönten Pfälzischen und Deutschen Weinköniginnen zu bewundern. Aber auch die vielen in mühevoller Arbeit gebauten Mottowagen der Vereine und privaten Institutionen werden mit Spannung erwartet. Ob Feuervogel, Elwetritsche und weitere fantasievolle Kreationen zum Thema Erntedank, Klima und Politik – über 100 Festwagen, begleitet von fröhlichen Musik- und Brauchtumsgruppen, Pauken, Trommeln und Trompeten setzen den stimmungsvollen Höhepunkt des Festes. Das Publikum hat neben der ausgewählten Fachjury die Möglichkeit, den schönsten Festwagen zu bestimmen (Info: neustadt.eu).