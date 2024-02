Am 10. Januar war Premiere in Hamburg. Nun kommt die weltweit gefeierte Klezmer-Legende Giora Feidman in die Pfalz und ihr Umland, um mit seiner Klarinette die Botschaft der Menschlichkeit und Versöhnung auch hier verströmen zu lassen.

Diese durchdringt seine neue CD „Revolution of Love“ auf vielfache Weise. In „Revolution of Love“ verbindet sich die Musik eines muslimischen Komponisten, Majid Montazer, mit der Virtuosität eines jüdischen Solisten. Die Musik soll ihre Zuhörer mitnehmen auf eine emotionale Reise voller Hoffnung und Verbundenheit.

„Giora Feidmans einzigartige Fähigkeit, die Emotionen seines Publikums direkt durch die Klänge seiner Klarinette anzusprechen, erweckt den Wunsch, sich selbst und anderen mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Die musikalische Darbietung schafft eine Atmosphäre der Einheit und inspiriert zu einer positiven Veränderung in der Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung zur neuen Tournee des 87-jährigen Klarinettisten, der aus Argentinien stammt, 1956 nach Israel ging und als Orchestermusiker mit Dirigenten wie Leonard Bernstein, Rafael Kubelik und Zubin Mehta gearbeitet hat.

Musikbeiträge zum Kinohit „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg untermauern Weltkarriere

Seine ersten solistischen Erfolge als Klezmer-Musiker feierte er Anfang der 70er Jahre in New York, von wo aus er seine Weltkarriere startete. Besondere Stationen auf diesen Weg waren sein Auftritt vor 800.000 Zuhörern beim katholischen Weltjugendtag 2005 in Köln oder seine Musikbeiträge zu Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“.

Giora Feidman, der „König des Klezmer“, gilt als Botschafter der Völkerverständigung und der Versöhnung, gerade auch zwischen Deutschen und Juden. Viele Preise, die ihm zuerkannt wurden, würdigen diesen Aspekt seines Wirkens, der auch in seinem neuen Projekt „Revolution of Love“ zum Ausdruck kommt. Versprochen wird eine „kulturelle Verschmelzung in völliger Harmonie“.

Giora Feidman Duo – »Revolution of Love«: Alzey, Kirche St. Josef, 24.2., 20 Uhr; Pirmasens, Lutherkirche, 25.2., 17 Uhr; Idar-Oberstein, Stadttheater, 26.2., 20 Uhr; jeweils ticket-regional.de, eventim.de