An Karfreitag, 29.3., startet das Keltendorf in Steinbach in den Frühling und die neue Saison. Neben Führungen durch das Dorf gibt es wieder reichlich Mitmachaktionen, bei denen die Gäste selbst aktiv werden können.

Seit 20 Jahren gibt es diesen Nachbau eines keltischen Dorfes mit sechs Hütten und der Einfriedung durch einen Palisadenzaun. Das Ergebnis eines Zusammenwirkens von Touristikern und Akteuren experimenteller Archäologie ist seither eines der beliebtesten Ausflugsziele des Donnersbergkreises und mit Führungen, Aktionen rund um die Kelten und ihren Alltag, Festivitäten wie dem jährlichen Samhain-Fest zum Saisonabschluss ein Publikumsmagnet, der in der Regel gut 10.000 Besucher jährlich anlockt. Der Zahn der Zeit macht auch hier manche Reparatur und Sanierung erforderlich, so führt der Zugang ins Dorf nun über eine neue Holzbrücke.

Regulär geöffnet ist das Dorf an Sonn- und Feiertagen von 11-16 Uhr. Für Schul- und Vorschulklassen, Kindergeburtstage und andere Gruppen werden von Montag bis Samstag nach Voranmeldung verschiedene Programme angeboten, teilt der Donnersberg Touristik Verband (DTV) mit. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Dorf und einem spielerischen Einblick in Geschichte und Kultur der Kelten stehen Kreativ-Angebote auf dem Programm. So dürfen die Gäste etwa beim Filzen, bei der Herstellung von Kupferamuletten oder Lederbeuteln selbst Hand anlegen. Eine Vorabbuchung der Gruppenprogramme ist erforderlich. Die Saison dauert wieder bis 31. Oktober.

Info

Keltendorf, Steinbach am Donnersberg, Infos/Buchung: Donnersberg-Touristik-Verband, Tel. 06352 1712, www.keltendorf-steinbach.de