Zum Gaumenschmaus die Bühnenkracher: Die Zutaten für unterhaltsame Frühlingsabende auf dem Heidelberger Schloss sind aromenstarke Menüs aus der Schlossweinstube und jede Menge Rockmusik von Tribute-Bands und einem Pfälzer DJ.

Dinner-Show mit Bigger Bang

Zu Spitzenweinen, Atlantik-Kabeljau und Tafelspitz serviert zum Auftakt der Veranstaltungsreihe am 20. April die Stones-Tribute-Band Bigger Bang Klassiker wie „Start me up“ und („I can’t get no) Satisfaction“: „The Music of the Rolling Stones“ als Musik-Dinner-Show mit Vier-Gang-Menü.

„Tanz in den Mai“ mit „Flying-Vier-Gang-Menü“

Am 30. April lockt eine Kultparty tanzfreudige Gäste der Ü30-Generation: Zum „Tanz in den Mai“ legt DJ Al Fonks alias Chris Stockert aus der Pfalz auf – bestens bekannt als Resident DJ der Alex Weinlounge in Herxheim am Berg.

Legt im Heidelberger Schloss auf: DJ Al Fonks. | Foto: PR

Kulinarisch ist zum Partyticket ein „Flying-Vier-Gang-Menü“ im Voraus zubuchbar. Hier erwarten die Gäste an verschiedenen Food-Stationen auch Spargelgerichte. Dazu kann eine Getränkepauschale vorab gebucht werden. Angestoßen wird schon traditionell mit allen Gästen zu Beginn mit einer hausgemachten Waldmeister-Maibowle.

Küchenparty mit Martin Scharff

Zur Küchenparty lädt der kulinarische Schlossherr Martin Scharff am 8. Mai ein: Feines für den Gaumen aus der Küche holen, nette Menschen kennenlernen und zur Live-Musik von Markus Zimmermann die Hüften kreisen lassen.

Stadium mit Classic-Rock-Hits

Die Band Stadium um Ausnahmegitarrist Cornelius Wurth heizt am 1. Juni open air ein. Im Gepäck: Klassiker von „Giganten des Classic Rock“ wie AC/DC, Van Halen und Led Zeppelin. Dazu wird ein sommerliches Vier-Gang-Menü serviert. Die Gäste erwartet zudem an dem Abend die erste Schlossbeleuchtung.

Im Juni beginnen außerdem die Heidelberger Schlossfestspiele (14. Juni bis 27. Juli), zu denen die Schlossweinstube ein passendes Schlossfestspielmenü serviert. Weitere Veranstaltungen im Sommer sind ebenfalls bereits geplant.

Infos/Tickets: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de