Viel los in Landstuhl: Von 5. bis 7. Mai finden auf Burg Nanstein Burgerlebnistage statt. Sie stehen ganz im Zeichen des „letzten Ritters“ Franz von Sickingen, dessen Todestag sich am Erlebnissonntag zum 500. Mal jährt. Parallel zum Spätmittelalter-Event sorgt in der Stadt der Sickingen-Maimarkt für modernen Rummel.

Es ist der 2. Mai des Jahres 1523: Burg Nanstein wird von den Truppen der Fürstenkoalition bombardiert. Eine Kanonenkugel schlägt dort ein, wo Franz von Sickingen steht. Die Mauer platzt, der Burgherr, Anführer des Ritterkriegs gegen Kurtrier, wird unter herabstürzenden Steinen begraben und schwer verletzt. Fünf Tage dauert sein Todeskampf – am 7. Mai stirbt der Kriegsunternehmer und Söldnerführer, der versucht hatte, Macht und Geltung des Ritterstands zu restaurieren.

Was vor exakt 500 Jahren geschah, spielt bei den diesjährigen Burgerlebnistagen auf Nanstein eine zentrale Rolle: Am So 7.5. findet ab 11 Uhr eine Sickingen-Gedenkstunde statt. Die Burgspiele Landstuhl stellen dazu zusammen mit anderen Vereinen sowohl die Erstürmung der Burg als auch die letzten Stunden des Ritter-Anführers szenisch dar.

Feldlager mit Landsknechten

Aber keine Bange, so tragisch-ernst geht es nicht die ganze Zeit zu: In der Hauptsache sind die Landstuhler Burgerlebnistage vor allem ein buntes Spätmittelalter-Spektakel mit Markt und Musik, mit Feldtrompetern, Heertrommlern und Hofnarren, mit Armbrustschießen, Schmiede-Vorführungen und Feuershow. Der Burgfalkner lässt neben Falken auch eine Eule und einen Weißkopfseeadler kreisen. Und 100 gewandete Darsteller der Brettener Landsknechte simulieren impressiv Feldlagerleben des 15. Jahrhunderts.

Passend urig klingt das kulinarische Angebot: Zu Bier und Honigmet offeriert die „Saubräterei“ Spießbraten mit Erdäpfelsalat. Alternativ gibt’s „Hoorische Knepp“ mit Zwiebelsoße.

Sickingen-Maimarkt in der Stadt

Zu Füßen der Burgruine Nanstein, in der Stadt, ist derweil Halligalli angesagt: Dort findet, parallel zu den Burgerlebnistagen, der Sickingen-Maimarkt statt, mit „Rummelplatztreiben“ und Fahrgeschäften (s. Übersicht S. 9). Der Maimarkt endet einen Tag nach den Burgerlebnistagen, am Mo 8.5. mit einem Feuerwerk, das von Burg Nanstein aus gezündet wird (um 22 Uhr).

Info

Burgerlebnistage: 5.-7.5., Landstuhl, Burg Nanstein, Fr ab 18 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr, Park & Ride ab Sportplatz Bann (nur Sa/So), weitere Infos: www.heimatfreunde-landstuhl.de