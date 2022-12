In Karlsruhe (Foto) und auch Saarbrücken fliegen sie noch, aber Fans der spektakulären Darbietungen der Weihnachtsmänner hoch im Himmel müssen sich so langsam auf den Abschied einstellen. Die letzten Termine stehen ins Haus.

„Der fliegende Weihnachtsmann“ ist auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe laut Ankündigung letztmals am 22. und 23.12. um 17 Uhr sowie um 19.30 Uhr unterwegs. Info: www.karlsruhe-erleben.de (Weihnachtsstadt, Christkindlesmarkt).

In Saarbrücken geht der Blick ebenfalls gen Himmel am 22.12. um 17 Uhr und 19 Uhr, am 23.12. um 18 Uhr (vorbehaltlich Planänderungen etwa wegen schlechten Wetters); christkindlmarkt-sb.de