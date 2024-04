Lammspezialitäten stehen im Frühling hoch im Kurs. Wer neben der Spezialität auch den Naturschutz schätzt, der is(s)t bei den kulinarischen Pfälzer Lammwochen des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen richtig.

Noch bis 7. April servieren ein gutes Dutzend gastronomische Partnerbetriebe in der Pfalz Spezialitäten mit heimischem Lammfleisch.

Hintergrund: Mehr als 60 Partnerbetriebe des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen, darunter Restaurants und Weidehalter, haben sich zum Netzwerk unter dem Motto „Wir sind Biosphäre“ zusammengeschlossen. Sie wurden nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards anerkannt. Besondere Spezialitäten werden im Rahmen von jährlich wiederkehrenden kulinarischen Wochen angeboten. Das kulinarische Jahr des Biosphärenreservats beginnt mit den Lammwochen.

Weidehaltung auf kräuterreichen Wiesen im Pfälzerwald

Eine umweltschonende Aufzucht der Schafe und Lämmer auf kräuterreichen Wiesen im Pfälzerwald durch die Wanderschäferei garantiere ein Fleisch von besonderer Qualität und Frische – Genuss, der unter anderem dem Erhalt der Kulturlandschaft und dem Klimaschutz diene: „Weil man die Tiere im Pfälzerwald auch sehr gut als Landschaftspfleger zur Erhaltung offener Weideflächen einsetzen kann, leisten deren Haltung und Vermarktung einen wertvollen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Kulturlandschaftspflege im Biosphärenreservat“, informiert Pressesprecherin Stefanie Ofer. So schütze die Weidehaltung beispielsweise den Lebensraum vom Aussterben bedrohter Schmetterlinge, Amphibien und Vögel.

Wer also das Fleisch der heimischen Tiere verzehrt – ob im Restaurant oder nach dem Erwerb bei den Direktvermarktern daheim – hat neben dem besonderen Genuss noch zum Schutz der natürlichen Artenvielfalt beigetragen. Bereits am 7. Juni geht es übrigens mit den Weiderindtagen in die nächste Runde der kulinarischen Aktionswochen.

Weitere Infos: www.pfaelzerwald.de/termine, www.pfaelzerwald.de/kulinarische-aktionstage