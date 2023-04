Der Rhythmus macht’s: Auch Kinder mögen Rap. Doch Eltern machen sich oft Sorgen, da die Texte selten harmlos sind. Da kommt das rappende Nashorn namens Dikka doch gerade recht.

Mit „Boom Schakkalakka“ schafft es es sogar, das Thema Zähneputzen unterhaltsam ins Kinderzimmer zu transportieren.

Nach „Oh Yeah!“ hat der Sänger im August 2022 sein zweites Album veröffentlicht – in diesem Jahr präsentiert er es auf einer Tournee und macht auch in der Kammgarn in Kaiserslautern Station. Hinter Dikka verbirgt sich Simon Müller-Lerch aus Berlin, auch bekannt als Sera Finale, der seine Karriere mit Rap „für Große“ startete. Heute ist er ein überaus erfolgreicher Texter, der an Hits wie „Monsta“ von Culcha Candela oder „Astronaut“ von Sido und Andreas Bourani beteiligt ist. Zwei Deutsche Musikpreise sowie nach Angaben von Universal Music insgesamt 50 Gold- und mehr als 30 Platin-Schallplatten zeugen von dieser Arbeit. In der Dikka-Maske begibt sich der Künstler auf Augenhöhe mit Kindern, thematisiert Alltagserlebnisse und Gefühle.

Dikka setzt sich als „Nashornbotschafter“ des Deutschen Naturschutzbundes (Nabu) auch für Tiere ein. Aber insbesondere die Kinderrechte liegen dem Künstler, der selbst Vater ist, am Herzen: Gemeinsam mit Alvaro Soler, Lotte und anderen hat er „Ihr kriegt uns nie mehr klein“ aufgenommen. Dieser Song, dessen Einnahmen an Unicef gehen, bildet auch den Abschluss des Albums „Boom Schakkalakka“. Überhaupt mögen Stars Dikka sehr: Auf dem neuen Album stehen dem rappenden Nashorn auch Nico Santos, Kool Savas, Wincent Weiss sowie Lena zur Seite. Ob ihn die Promis ab und zu um seine Maske beneiden?

Info

Dikka: Fr 5.5., 17 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Karten und Info: reservix.de, kammgarn.de

(Mannheim im April: ausverkauft)