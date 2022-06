Am Anfang waren Lärm und tote Hose bei Gigs. Vier Jahrzehnte haben die Toten Hosen nun auf dem Buckel, die sich inzwischen als erfolgreichste Punkband Deutschlands etabliert haben. Mit einem Best-of-Programm geht’s jetzt auf Tour.

Lärm statt Musik, Chaos auf den Straßen, Demos gegen Atomkraft, Partys bis zum Abwinken und Buchungen in miesen Clubs, in denen völlig tote Hose war. So entstand dem Vernehmen nach auch der Name der erfolgreichsten deutschen Punkrockband Die Toten Hosen, bei der viele Jahre und unzählige Konzerte später – überall auf der Welt von Argentinien bis Zweibrücken – absolut keine tote Hose ist. Im Gegenteil: Ob im Club, in der Halle, im Wohnzimmer oder beim Open Air – Campino, Kuddel, Andi, Breiti und Vom wollen endlich wieder live spielen. Und das heißt Partystimmung bis zum Limit!

40 Jahre Showgeschäft mit Songs aus 17 Alben

Dieses Jahr lassen sie es so richtig krachen, sie feiern 40 Jahre Showgeschäft. Gegründet 1982 in der Düsseldorfer Altstadt, haben sie bis heute siebzehn Studioalben veröffentlicht. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Geburtstag gehen sie nicht nur auf Tour, sondern gönnen sich und ihren Fans auch eine umfangreiche Werkschau „40 Jahre – Alles aus Liebe“. Ob „Eisgekühlter Bommerlunder“, „Zehn kleine Jägermeister“, „Hier kommt Alex“ oder „Tage wie diese“ – von den besten Songs ihrer Alben haben sie 36 ausgewählt und präsentieren sie in einer liebevoll gestalteten Vierfach-Vinyl-LP-Box, Doppel-CD und digital. Dazu haben sie mit ihrem langjährigen Produzenten Vincent Sorg sieben brandneue Stücke aufgenommen. Mehrere bereits veröffentlichte Klassiker wurden neu eingespielt und weitere mit einem Remix aufgepeppt. Es soll „ordentlich was auf die Ohren geben aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte!“. Die Vorbestellungen liefen wie geschnitten Brot, es soll nur im Schallplattenfachhandel noch einige Exemplare geben. Egal wie erfolgreich, sie engagieren sich stets politisch und unterstützen Organisationen, die sich für Menschlichkeit und ein würdiges Zusammenleben einsetzen, etwa Pro Asyl, Kein Bock auf Nazis oder Seawatch.

Ausgedehnte Stadiontour

Für ihre Tour haben sie 19 Stadion- und Open Air-Konzerte mit tollen Tourgästen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant – davon zwei in der Region, in Mannheim und Stuttgart (ausverkauft). In Mannheim mit auf der Bühne: Tomte-Sänger Thees Uhlmann & Band und Feine Sahne Fischfilet. Die Jungs aus Mecklenburg-Vorpommern füllen auf ihren eigenen Tourneen schon die Hallen und gelten als Festivalact mit Abrissgarantie ...

Die Toten Hosen: „Alles aus Liebe. 40 Jahre Die Toten Hosen“ – So 24.7., 18.30 Uhr, Mannheim, Maimarktgelände, Tickets: 01806 570070