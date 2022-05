„The Razzzones“ – das sind vier Stimmkünstler an vier Mikrofonen, die am Freitag, 3. Juni, 20 Uhr, beim Kinder- und Jugendtheater in Speyer gastieren. Dort können Kinder und Jugendliche erfahren, wie sie die mit ihrer Stimme Songs erzeugen.

Die vier Beatboxer erzeugen nur mit Mund und Mikrofon Geräusche und Songs. „Sie überraschen mit einer stimmlichen Variationsfülle, die kaum vorstellbar ist“, verspricht die Ankündigung. Wer erfahren möchte, wie diese besonderen Beats entstehen, lernt dies in einem der Workshops. Am Samstag, 4. Juni (nur nach Anmeldung, Teilnahmegebühr 10 Euro pro Person), heißt es in Speyer nämlich „Beats from your own box“, wenn es darum geht „mundgemachte Geräusche“ zu üben: 11-13 Uhr für Kinder ab 6 Jahren, 13-15 Uhr für alle ab 12 Jahren.

Die Workshops, so teilt das Theater mit, seien für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Im Anschluss sorgt DJ Theatrex für Stimmung in der Theaterlounge des Alten Stadtsaals.

Karten und Anmeldung beim Theater, Telefon 06232 2890750 oder auch per Mail an reservierung@theater-speyer.de, Info: www.theater-speyer.eu, www.razzz.de