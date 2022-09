Gegensätze mögen sich zwar anziehen – in einer Ehe jedoch können sie für Reibereien sorgen. So auch bei Paul und Corie Bratter – wie die Inszenierung „Barfuß im Park“ des Theaters Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig in Ludwigshafen zeigt.

Paul und Corie genießen wundervolle Flitterwochen – und ziehen danach in ihre erste gemeinsame Wohnung. Die allerdings lässt einiges zu wünschen übrig, ein extravaganter Nachbar und Cories Mutter – dargestellt von Lilo Wanders – sorgen für Chaos und gleichzeitig muss Anwalt Paul seine neue Arbeit in einer Kanzlei aufnehmen. Die kleinen und größeren Probleme summieren sich, die Eheleute gehen aber völlig unterschiedlich damit um – eine handfeste Krise kündigt sich an.

Kurzweiliger Genreklassiker

Die kurzweilige Komödie von Neil Simon feierte am Broadway und mit einer Verfilmung Erfolge und gehört heute zu den Klassikern des Genres. Florian Battermann inszeniert den Stoff nun mit einer neuen, „zeitlosen“ Übersetzung, wie es heißt. Neben Wanders sind Hannah Baus, Hannes Ducke, Sebastian Teichner und Andreas Werth in der Komödie zu sehen.

„Barfuss im Park“: Sa 1.10., 19.30 Uhr; So 2.10.,14.30 Uhr, Ludwigshafen, Pfalzbau, Tickets: 0621 504 2558 oder auf theater-im-pfalzbau.de