Das Landauer Strieffler-Haus der Künste startet mit einer Annäherung an die Pfälzische Maler-Ikone Max Slevogt ins neue Ausstellungsjahr. Die Künstlergruppe bHK begibt sich darin auf eine multimediale Reise durch Slevogts Leben und Werk.

In der Künstlergruppe bHK arbeiten Christian Heuchel und Gunter Klag zusammen. In Zusammenarbeit wiederum mit dem Künstler Mike Überall ist eine Bilderserie entstanden, zu der die Künstler von den Farbwelten Max Slevogts inspiriert wurden. „Hierbei haben sie sich nicht nur mit seinem Werk befasst, sondern auch mit seiner Künstlerpersönlichkeit, die nach wie vor eine große Anziehungskraft auf die Künstler hat“, wie das Strieffler-Haus zur Ausstellung mitteilt.

Die drei Künstler haben demnach wechselseitig ihre großformatigen Leinwände übermalt und ergänzt. „In ihrer Malerei ist ihnen die Formensprache zwischen Abstraktion und Figuration gemeinsam, wobei jeder sie in seiner eigenen Handschrift prägt“, heißt es.

Kunst von eigener Prägung

Die Künstlergruppe bureau Heuchel Klag wurde durch die Zusammenarbeit von Gunter Klag und Christian Heuchel begründet. Ihre unterschiedlichen künstlerischen Ansätze und Techniken ergänzen sich auf besondere Weise und schlagen sich seit 1991 nieder in Kunst mit ganz eigener Prägung. Die spätere Aufnahme von Mike Überall hat das Spektrum der Gruppe noch erweitert. „Bureau Heuchel Klag ist heute eine bekannte und angesehene Künstlergruppe, deren Werke in vielen Ausstellungen und Sammlungen auf der ganzen Welt zu finden sind“, so die Pressemitteilung.

bHK trifft Slevogt: Eine Reise in den pfälzischen Impressionismus – Strieffler-Haus, Landau, Löhlstr. 3; 11.2.-24.3.; Vernissage: So 11.2, 14 Uhr; geöffnet: Fr-So, 14-17 Uhr