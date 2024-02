Sie stehen seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und ihre Rock-Power ist ungebrochen. Gerade haben AC/DC mit „Power Up“ ein neues Studioalbum eingespielt, mit dem sie auf Europa-Tour gehen.

Für eine Handvoll Konzerte kommen sie auch nach Deutschland, darunter ein Gastspiel auf dem Hockenheimring. Der Kartenvorverkauf startet am 16. Februar.

AC/DC gelten als Stilikonen des Hardrock und landeten gleich mit ihrem ersten Album „High Voltage“ in ihrer Heimat Australien einen Coup! Ihr erstes Konzert spielten die Australier am 31. Dezember 1973 vor heimischem Publikum im Chequers Nightclub in Sydney. Und bald rollte die weltweite Erfolgswelle: Insgesamt verbucht die Band 200 Millionen verkaufter Alben, allein „Back In Black“ ging 50 Millionen Mal über die Ladentheke. Es gilt als das „meistverkaufte Album einer Band aller Zeiten“. 2003 wurden AC/DC in die klassische „Rock and Roll Hall of Fame“ in den Staaten und in die „Music Victoria Awards Hall of Fame“ in Downunder aufgenommen.

Und nach wie vor gibt es für AC/DC offenbar eine Erfolgsgarantie. Mehr als 50 Jahre nach dem Karrierestart füllen Leadgitarrist Angus Young, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young und Schlagzeuger Matt Laug die größten Stadien (ein neuer Bassist wird die Nachfolge von Cliff Williams antreten). Die Alben verkaufen sich wie geschnitten Brot. So ist auch „Power Up“ bereits in 21 Ländern an die Chartspitze geklettert.

AC/DC – „Power-up“-Tour: Sa 13.7., 17 Uhr, Hockenheimring; Karten ab Fr 16.2., 11 Uhr, auf eventim.de