Die 1893 in Weimar uraufgeführte Oper „Hänsel und Gretel“ ist noch heute für viele so etwas wie die Eintrittspforte in das Wunderreich des Musiktheaters. Die Märchenoper ist der Erstkontakt, oft in kindgerechten Inszenierungen in der Vorweihnachtszeit präsentiert. Ihr Schöpfer Engelbert Humperdinck starb heute vor 100 Jahren.

Als Richard Wagner 1883 starb, hinterließ er seinen potenziellen Nachfolgern, also jenen unter den Komponisten, die seine Musik eben nicht rigoros ablehnten, sondern sie sich