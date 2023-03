Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wein und die „Worscht“ gehören zur Pfalz. Voraussetzung für letztere ist der Tod des Schweins, auf dem Land früher Haustier in vielen Familien. Dann kam der Tag, an dem es sterben musste. Heute sind Hausschlachtungen eine fast verschwundene Tradition, mit schönen wie mit grausamen Seiten. Davon erzählt jetzt das Museum im Westrich in Ramstein-Miesenbach.

Über Jahre war es so etwas wie die heimliche Pfälzer Hymne, das Lied von der Wutz und deren finalem Weg zur Wurst: „Do werd die Wutz geschlacht“. Selbst wenn mit