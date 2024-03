Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist, schrieb einst Johann Gottlieb Fichte. Kieran Setiya lesen, Philosophieprofessor am renommierten MIT in Cambridge leidet seit Jahrzehnten an chronischen Schmerzen – und feiert die Lebenskunst.

Natürlich weiß auch Kieran Setiya, wie gern man das Wissen um die menschliche Mühsal verdrängt – gerade, wenn man jung ist, unberührt von Krankheiten, Niederlagen