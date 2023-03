Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz massiver Kritik an seinem Führungsstil soll Peter Spuhler als Generalintendant an der Spitze des Badischen Staatstheaters Karlsruhe bleiben. Viele Beschäftigte hatten sich von der Sitzung des Verwaltungsrats am Freitag einen personellen Neuanfang versprochen. Mit einem Protest-Spalier haben mehr als 300 vor der Nancyhalle demonstriert.

Mit dem Ergebnis des Sitzung traten Baden-Württembergs Kulturministerin Theresia Bauer (Grüne) als Vorsitzende des Verwaltungsrats und ihr Stellvertreter, der Karlsruher Oberbürgermeister Frank