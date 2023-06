Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Solange er in Form war und uns mit seinem Einfallsreichtum, seiner intellektuellen Heiterkeit und seinen Aperçus amüsierte, konnte man noch an die Geistesgegenwart der Literatur glauben. Und Hans Magnus Enzensberger war sehr lange in Form. Jetzt ist er mit 93 Jahren gestorben.

60 Jahre lang war dieser Dichter der repräsentative Intellektuelle der Republik, von keinem Schriftsteller nach 1945 haben wir so viel gelernt wie von diesem gedankenschnellen Ironiker aus Kaufbeuren.